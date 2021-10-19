Міністр оборони США пообіцяв допомогти Україні стати достойною НАТО

Глава Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Андрій Таран у Києві. Фото Міноборони

США будуть підтримувати оборонну реформу в Україні до досягнення нею критеріїв членства в НАТО.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у Києві 19 жовтня

Пряма мова Остіна: "З 2014 року США виділили більше 2,5 млрд доларів для збройних сил України для забезпечення територіальної цілісності та захисту території і територіальних вод.

Після саміту НАТО в червні 2014 року союзники НАТО запевнили підтримку України щодо намірів України стати повноправним членом НАТО. Ми залишаємося непохитними в підтримці оборонної реформи України, що сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО".

Деталі: Відповідаючи на питання щодо реакції Росії на наміри України вступити в НАТО, Остін наголосив, що "жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО".

За словами глави Пентагону, "Україна має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання".

Він вкотре наголосив, що підтримка Штатами українського суверенітету є непохитною, і що дві країни будуть спільно працювати над тим, щоб Україна могла себе захищати.

Передісторія: