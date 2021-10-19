Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Министр обороны США пообещал помочь Украине стать достойной НАТО

Вторник, 19 октября 2021, 15:05
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Андрей Таран в Киеве. Фото Минобороны

США будут поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения ею критериев членства в НАТО.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве 19 октября

Прямая речь Остина: "С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов для вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности и защиты территории и территориальных вод.

После саммита НАТО в июне 2014 года союзники НАТО заверили поддержку Украины относительно намерений Украины стать полноправным членом НАТО. Мы остаемся непоколебимыми в поддержке оборонной реформы Украины, что будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО".

Детали: Отвечая на вопрос о реакции России на намерения Украины вступить в НАТО, Остин отметил, что "ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО".

По словам главы Пентагона, "Украина имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства".

Он в очередной раз подчеркнул, что поддержка Штатами украинского суверенитета является непоколебимой, и что две страны будут совместно работать над тем, чтобы Украина могла себя защищать.

Предыстория: 

  • 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО – это наихудший сценарий для России. 
  •  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на это отметил, что Украину не интересует мнение России о вступлении в НАТО.

Ирина Балачук, УП
Темы: СШАУкраинаНАТОРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗа 10 дней до выборов Зеленский с кандидатом от "слуг" осматривал Золотоношу

В Киеве вырастет плата за проезд

Зеленский назвал "хайпом" обвинения телеведущей "UA:Первого" в давлении со стороны ОП

Facebook планирует изменить название – СМИ

Еще одна область Украины становится "красной" из-за ситуации ковидом

Киев на пороге красной зоны: Хочешь шастать? Вакцинируйся! – Кличко

Все новости...
США
Глава Пентагона: ни одна третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО
Глава Пентагона в Киеве обвинил Россию в развязывании войны против Украины
В Киев прибыл глава Пентагона
Последние новости
20:49
Аграрии, которые используют мелиорированных землях, получат господдержку
20:33
Латвия объявила жесткий локдаун до 15 ноября
20:23
Украина через 5 лет может отказаться от импорта газа – Нафтогаз
20:17
"Большая реставрация": Ткаченко заявил о выделении денег на 26 новых объектов
19:52
Оккупанты 9 раз нарушили "тишину", ранили воина ВСУ
19:45
Суд Амстердама вынесет решение по делу "скифского золота" 26 октября
19:34
В "черный список" деятелей культуры Минкульт добавил еще семерых россиян
19:18
НБУ запретит банкам принимать российские рубли для зачисления на депозиты
19:07
аудио"Администратору оставишь, скажешь - за банкет": СБУ показала доказательства взяток в горсовете
19:03
Ляшко недоволен темпами вакцинации в Запорожье, увольняет руководство
Все новости...