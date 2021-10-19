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Министр обороны США пообещал помочь Украине стать достойной НАТО

Вторник, 19 октября 2021, 15:05
Министр обороны США пообещал помочь Украине стать достойной НАТО
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Андрей Таран в Киеве. Фото Минобороны

США будут поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения ею критериев членства в НАТО.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве 19 октября

Прямая речь Остина: "С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов для вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности и защиты территории и территориальных вод.

После саммита НАТО в июне 2014 года союзники НАТО заверили поддержку Украины относительно намерений Украины стать полноправным членом НАТО. Мы остаемся непоколебимыми в поддержке оборонной реформы Украины, что будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО".

Детали: Отвечая на вопрос о реакции России на намерения Украины вступить в НАТО, Остин отметил, что "ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО".

По словам главы Пентагона, "Украина имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства".

Он в очередной раз подчеркнул, что поддержка Штатами украинского суверенитета является непоколебимой, и что две страны будут совместно работать над тем, чтобы Украина могла себя защищать.

Предыстория: 

  • 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО – это наихудший сценарий для России. 
  •  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на это отметил, что Украину не интересует мнение России о вступлении в НАТО.

Ирина Балачук, УП

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Темы: СШАУкраинаНАТОРосcия
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