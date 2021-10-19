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У Польщі перекинувся мікроавтобус з нелегалами, затримали водія-українця

Вівторок, 19 жовтня 2021, 15:15
ФОТО PIXABAY

У Польщі сталася аварія за участі мікроавтобуса, в якому нелегальні мігранти подорожували до західного кордону країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Аварія сталася на 122 км автомагістралі А2 за розв’язкою Бук (Великопольське воєводство).

Перекинувся автобус з чеськими реєстраційними номерами. Транспортний засіб використовувався для доставки товарів і не був пристосований для перевезення людей.

"Всередині було 15 іноземців, які не мали документів", - сказав представник Великопольської поліції Анджей Боровяк.

Повідомляється, що мігранти були щільно розміщені у вантажному просторі автомобіля. Чотирьох травмованих в результаті аварії госпіталізовано з травмами голови, ніг та грудей.

Зараз на місці аварії перебувають 12 осіб, які подорожували автобусом. Дітей серед них немає.

Як було встановлено, в автобусі перевозили переважно громадян Іраку та Туреччини. Всі вони хотіли потрапити до Німеччини.

Водій автобуса втік з місця ДТП, але був затриманий. Він громадянин України. Тривають пошуки ще однієї людини.

Нагадаємо, 17 жовтня у Польщі затримали громадянина України, який перевозив у вантажівці нелегальних мігрантів з Іраку.

Теми: ПольщаДТПукраїнці


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