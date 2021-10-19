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В Польше перевернулся микроавтобус с нелегалами, задержали водителя-украинца

Вторник, 19 октября 2021, 15:15
В Польше перевернулся микроавтобус с нелегалами, задержали водителя-украинца
ФОТО PIXABAY

В Польше произошла авария с участием микроавтобуса, в котором нелегальные мигранты путешествовали до западной границы страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Авария произошла на 122 км автомагистрали А2 за развязкой Бук (Великопольское воеводство).

Перевернулся автобус с чешскими регистрационными номерами. Транспортное средство использовалось для доставки товаров и не было приспособлено для перевозки людей.

"Внутри было 15 иностранцев, не имеющих документов", - сказал представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк.

Сообщается, что мигранты были плотно размещены в грузовом пространстве автомобиля. Четырех травмированных в результате аварии госпитализировали с травмами головы, ног и груди.

Сейчас на месте аварии находятся 12 человек, которые путешествовали на автобусе. Детей среди них нет.

Как было установлено, в автобусе перевозили преимущественно граждан Ирака и Турции. Все они хотели попасть в Германию.

Водитель автобуса скрылся с места ДТП, но был задержан. Он гражданин Украины. Продолжаются поиски еще одного человека.

Напомним, 17 октября в Польше задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака.

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Темы: ПольшаДТПукраинцы
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