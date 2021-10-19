Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Польше перевернулся микроавтобус с нелегалами, задержали водителя-украинца

Вторник, 19 октября 2021, 15:15
ФОТО PIXABAY

В Польше произошла авария с участием микроавтобуса, в котором нелегальные мигранты путешествовали до западной границы страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Авария произошла на 122 км автомагистрали А2 за развязкой Бук (Великопольское воеводство).

Перевернулся автобус с чешскими регистрационными номерами. Транспортное средство использовалось для доставки товаров и не было приспособлено для перевозки людей.

"Внутри было 15 иностранцев, не имеющих документов", - сказал представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк.

Сообщается, что мигранты были плотно размещены в грузовом пространстве автомобиля. Четырех травмированных в результате аварии госпитализировали с травмами головы, ног и груди.

Сейчас на месте аварии находятся 12 человек, которые путешествовали на автобусе. Детей среди них нет.

Как было установлено, в автобусе перевозили преимущественно граждан Ирака и Турции. Все они хотели попасть в Германию.

Водитель автобуса скрылся с места ДТП, но был задержан. Он гражданин Украины. Продолжаются поиски еще одного человека.

Напомним, 17 октября в Польше задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака.

Темы: ПольшаДТПукраинцы
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗа 10 дней до выборов Зеленский с кандидатом от "слуг" осматривал Золотоношу

В Киеве вырастет плата за проезд

Зеленский назвал "хайпом" обвинения телеведущей "UA:Первого" в давлении со стороны ОП

Facebook планирует изменить название – СМИ

Еще одна область Украины становится "красной" из-за ситуации ковидом

Киев на пороге красной зоны: Хочешь шастать? Вакцинируйся! – Кличко

Все новости...
Польша
В Польше оштрафовали украинцев за агрессивное поведение на борту самолета
В Варшаве прошла акция солидарности с мигрантами на границе
В Польше авто с украинцами попало в ДТП, погибла девушка
Последние новости
20:49
Аграрии, которые используют мелиорированных землях, получат господдержку
20:33
Латвия объявила жесткий локдаун до 15 ноября
20:23
Украина через 5 лет может отказаться от импорта газа – Нафтогаз
20:17
"Большая реставрация": Ткаченко заявил о выделении денег на 26 новых объектов
19:52
Оккупанты 9 раз нарушили "тишину", ранили воина ВСУ
19:45
Суд Амстердама вынесет решение по делу "скифского золота" 26 октября
19:34
В "черный список" деятелей культуры Минкульт добавил еще семерых россиян
19:18
НБУ запретит банкам принимать российские рубли для зачисления на депозиты
19:07
аудио"Администратору оставишь, скажешь - за банкет": СБУ показала доказательства взяток в горсовете
19:03
Ляшко недоволен темпами вакцинации в Запорожье, увольняет руководство
Все новости...