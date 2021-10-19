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Силовики провели обшуки в "Київтеплоенерго": вручено підозри керівнику СП та підряднику

Вівторок, 19 жовтня 2021, 15:19
Силовики провели обшуки в Київтеплоенерго: вручено підозри керівнику СП та підряднику
фото прокуратури

Столична прокуратура та Служба безпеки України проводять обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" в межах кримінального провадження за підозрою в присвоєнні майна, службовому підробленні та службовій недбалості.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, СП "Київські теплові мережі" комунального підприємства "Київтеплоенерго" уклало договір із приватним підприємством щодо капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж від на вулиці Антонова у Солом’янському районі Києва.
 
У ході перевірки аудит КМДА та КП "Київекспертиза" встановив завищення вартості виконаних робіт та неефективне використання коштів через завищення використаних матеріалів на суму понад 1,5 млн гривень.
 
За результатами проведених слідчих дій директору СП "Київські теплові мережі" повідомлено про підозру в службовій недбалості (за даними джерела УП, це Василь Деревицький), колишньому директору підрядної організації - у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

 

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Проведені слідчі дії не позначилися на роботі комунального підприємства – воно працює у звичному режимі, наголошують у прокуратурі.

Українська правда

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