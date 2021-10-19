Силовики провели обыски в "Киевтеплоэнерго": вручены подозрения руководителю СП и подрядчику

Столичная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках уголовного производства по подозрению в присвоении имущества, служебном подлоге и служебной халатности.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Согласно материалам следствия, СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" заключило договор с частным предприятием по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей от на улице Антонова в Соломенском районе Киева.

В ходе проверки аудит КГГА и КП "Киевэкспертиза" установил завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения использованных материалов на сумму более 1,5 млн гривен.

По результатам проведенных следственных действий директору СП "Киевские тепловые сети" сообщено о подозрении в служебной халатности (по данным источника УП, это Василий Деревицкий), бывшему директору подрядной организации - в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и служебном подлоге.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Проведенные следственные действия не отразились на работе коммунального предприятия - оно работает в обычном режиме, отмечают в прокуратуре.