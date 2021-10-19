Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Силовики провели обыски в "Киевтеплоэнерго": вручены подозрения руководителю СП и подрядчику

Вторник, 19 октября 2021, 15:19
фото прокуратуры

Столичная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках уголовного производства по подозрению в присвоении имущества, служебном подлоге и служебной халатности.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Согласно материалам следствия, СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" заключило договор с частным предприятием по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей от на улице Антонова в Соломенском районе Киева.

В ходе проверки аудит КГГА и КП "Киевэкспертиза" установил завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения использованных материалов на сумму более 1,5 млн гривен.

По результатам проведенных следственных действий директору СП "Киевские тепловые сети" сообщено о подозрении в служебной халатности (по данным источника УП, это Василий Деревицкий), бывшему директору подрядной организации - в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и служебном подлоге.

 

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Проведенные следственные действия не отразились на работе коммунального предприятия - оно работает в обычном режиме, отмечают в прокуратуре.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗа 10 дней до выборов Зеленский с кандидатом от "слуг" осматривал Золотоношу

В Киеве вырастет плата за проезд

Зеленский назвал "хайпом" обвинения телеведущей "UA:Первого" в давлении со стороны ОП

Facebook планирует изменить название – СМИ

Еще одна область Украины становится "красной" из-за ситуации ковидом

Киев на пороге красной зоны: Хочешь шастать? Вакцинируйся! – Кличко

Все новости...
Последние новости
20:49
Аграрии, которые используют мелиорированных землях, получат господдержку
20:33
Латвия объявила жесткий локдаун до 15 ноября
20:23
Украина через 5 лет может отказаться от импорта газа – Нафтогаз
20:17
"Большая реставрация": Ткаченко заявил о выделении денег на 26 новых объектов
19:52
Оккупанты 9 раз нарушили "тишину", ранили воина ВСУ
19:45
Суд Амстердама вынесет решение по делу "скифского золота" 26 октября
19:34
В "черный список" деятелей культуры Минкульт добавил еще семерых россиян
19:18
НБУ запретит банкам принимать российские рубли для зачисления на депозиты
19:07
аудио"Администратору оставишь, скажешь - за банкет": СБУ показала доказательства взяток в горсовете
19:03
Ляшко недоволен темпами вакцинации в Запорожье, увольняет руководство
Все новости...