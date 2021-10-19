Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Легковик влетів у військову вантажівку на Львівщині: загинуло подружжя

Вівторок, 19 жовтня 2021, 15:46
Легковик влетів у військову вантажівку на Львівщині: загинуло подружжя
фото поліції

На Львівщині внаслідок зіткнення військової вантажівки та легковика загинуло подружжя – поліцейські проводять розслідування.

Джерело: ДСНС, поліція Львівщини, офіцер служби зв'язків з громадськістю у командуванні Повітряних Сил ЗСУ Дмитро Струтинський у коментарі УП

Деталі: 19 жовтня о 08:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в селі Митулин Золочівського району на трасі Львів-Тернопіль відбулось зіткнення двох автомобілів.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Кадді", 61-річний мешканець Золочівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою "Урал" під керуванням 41-річного жителя міста Городок.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажирка "Фольксвагена".

Загиблих довелося деблокувати з автомобіля.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Речник командування ПС ЗСУ підтвердив УП, що вантажівка "Урал" належить військовій частині, яка підпорядковується Повітряному командуванню "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Відкрито кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють, що саме сталося, зазначив Струтинський.

Валентина Романенко, УП
Теми: ДТПЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ДТП
Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, "наїхав" на ДБР
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: