Легковик влетів у військову вантажівку на Львівщині: загинуло подружжя

На Львівщині внаслідок зіткнення військової вантажівки та легковика загинуло подружжя – поліцейські проводять розслідування.

Джерело: ДСНС, поліція Львівщини, офіцер служби зв'язків з громадськістю у командуванні Повітряних Сил ЗСУ Дмитро Струтинський у коментарі УП

Деталі: 19 жовтня о 08:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в селі Митулин Золочівського району на трасі Львів-Тернопіль відбулось зіткнення двох автомобілів.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Кадді", 61-річний мешканець Золочівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою "Урал" під керуванням 41-річного жителя міста Городок.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажирка "Фольксвагена".

Загиблих довелося деблокувати з автомобіля.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Речник командування ПС ЗСУ підтвердив УП, що вантажівка "Урал" належить військовій частині, яка підпорядковується Повітряному командуванню "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Відкрито кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють, що саме сталося, зазначив Струтинський.