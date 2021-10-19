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Легковушка влетела в военный грузовик на Львовщине: погибла супружеская чета

Вторник, 19 октября 2021, 15:46
фото полиции

На Львовщине в результате столкновения военного грузовика и легковушки погибла супружеская чета - полицейские проводят расследование.

Источник: ГСЧС, полиция Львовщины, офицер службы по связям с общественностью в командовании Воздушных Сил ВСУ Дмитрий Струтинский в комментарии УП

Детали: 19 октября в 08:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в селе Митулин Золочевского района на трассе Львов-Тернополь произошло столкновение двух автомобилей.

 

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Кадди", 61-летний житель Золочевского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком "Урал" под управлением 41-летнего жителя города Городок.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка "Фольксвагена".

Погибших пришлось деблокировать из автомобиля.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Представитель командования ВС ВСУ подтвердил УП, что грузовик "Урал" принадлежит военной части, которая подчиняется воздушному командованию "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Открыто уголовное производство, правоохранители устанавливают, что именно произошло, отметил Струтинский.

Валентина Романенко, УП
Темы: ДТПЛьвовщина
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