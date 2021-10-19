У ковід-лікарні на Харківщині чоловік вчинив погром після смерті матері

У "Куп'янському територіальному медичному об'єднанні", що в Харківській області, після нападу молодика на ковідне відділення чергуватиме патрульна поліція.

Джерело: поліція Харківської області та коментар керівника КНП "Куп’янське територіальне медичне об’єднання" Євгена Сінька, опублікований у Youtube Куп’янської міської ради

Пряма мова Сінька: "4 дні тому молодий чоловік займався не зовсім правильними речами: розбив вікна в приймальному відділенні ковідного госпіталю, перевернув меблі, зіпсував обладнання, яке там було, повалив кисневі балони. Ми звернулися із заявою до поліції. Є домовленість із начальником поліції: від сьогодні у нас буде чергування патрульної поліції біля ковідного стаціонару, щоб забезпечити безпеку пацієнтів і персоналу".

Деталі: Поліція Харківської області повідомляє, що 17 жовтня жінка-медик звернулася до поліції через інцидент в інфекційному відділенні Куп'янської міської лікарні.

За даними поліції, "причиною агресивної поведінки 35-річного громадянина стала звістка про смерть матері та відмова медичного персоналу лікарні у проханні чоловіка попрощатися із померлою".

Обурений чоловік влаштував сварку, в ході якої пошкодив двері у відділенні лікарні.

Всі обставини конфлікту з'ясовуються.

Сектор дізнання Куп'янського райвідділу поліції відкрив провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), максимальне покарання за якою – 5 років обмеження волі.

Керівник медоб’єднання пояснив, що у селищі Ківшарівка, де розташована лікарня, зайняті всі 211 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус, включно з реанімаційними. У ковідному відділенні працюють 4 бригади медиків, але рук не вистачає.

Сінько закликав ставитися з повагою до медпрацівників у Ківшарівці та оголосив "загальну мобілізацію медпрацівників" у Куп'янському районі.

Нагадаємо: У Харківській області критична ситуація з поширенням Covid, місць у лікарнях для хворих із коронавірусом бракує.

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