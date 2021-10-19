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В ковид-больнице на Харьковщине мужчина устроил погром после смерти матери

Вторник, 19 октября 2021, 16:41
В ковид-больнице на Харьковщине мужчина устроил погром после смерти матери
Купянское медобъединение, иллюстративное фото с сайта Купянской РГА

В "Купянском территориальном медицинском объединении", что в Харьковской области, после нападения молодчика на ковидное отделения будет дежурить патрульная полиция.

Источник: полиция Харьковской области и комментарий руководителя КНП "Купянское территориальное медицинское объединение" Евгения Синько, опубликованный в Youtube Купянского городского совета

Прямая речь Синько: "4 дня назад молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна в приемном отделении ковидного госпиталя, перевернул мебель, испортил оборудование, которое там находилось, повалял кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в полицию. Есть договоренность с начальником полиции: с сегодняшнего дня у нас будет дежурство патрульной полиции возле ковидного стационара, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала".

Детали: Полиция Харьковской области сообщает, что 17 октября женщина-медик обратилась в полицию из-за инцидента в инфекционном отделении Купянской городской больницы.

По данным полиции, "причиной агрессивного поведения 35-летнего гражданина стало известие о смерти матери и отказ медицинского персонала больницы в просьбе мужчины проститься с умершей".

Возмущенный мужчина устроил ссору, в ходе которой повредил двери в отделении больницы.

Все обстоятельства конфликта выясняются.

Сектор дознания Купянского райотдела полиции открыл производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), максимальное наказание по которой – 5 лет ограничения свободы.

 

Руководитель медобъединения пояснил, что в поселке Ковшаровка, где расположена больница, заняты все 211 коек для госпитализации больных с коронавирусом, включая реанимационные. В ковидном отделении работают 4 бригады медиков, но рук не хватает.

Синько призвал относиться с уважением к медработникам в Ковшаровке и объявил "всеобщую мобилизацию медработников" в Купянском районе.

Напомним: В Харьковской области критическая ситуация с распространением Covid, мест в больницах для больных с коронавирусом не хватает.

Читайте также: "Люди лечатся травами и подорожниками, а потом мы их вытаскиваем с того света". Репортаж из больницы Харькова

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019Харьковская областьмедицина
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