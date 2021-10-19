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В Україні з’явився віртуальний музей російської агресії

Вівторок, 19 жовтня 2021, 16:44
В Україні з’явився віртуальний музей російської агресії
скриншот

В Україні запрацював "Віртуальний музей російської агресії", який ілюструє порушення Росією територіальної цілісності нашої держави.

Джерело: Telegram-канал міністра культури Олександра Ткаченка, сайт інституту нацпам'яті

Пряма мова: "Злочини РФ проти України мають бути зібрані, класифіковані. Їм має бути надана відповідна не лише карна, а й історична відповідальність.

Нарешті в Україні з’явився "Віртуальний музей російської агресії", який ми щойно презентували. Цей проект збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави".

Деталі: Зокрема, музей знайомить з 20 кейсами, пов’язаними з окупацією Криму.

Йдеться, про зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала РФ, починаючи з 2014-го року.

За словами Ткаченка, експозиція щодо злочинів у Криму – лише початок, далі у планах – кейси з окупації Донбасу.

Віртуальний музей містить документальні факти, разом з фото- та відео- доказами та публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи.

Ткаченко вважає, що інформація з ресурсу буде корисною для іноземних журналістів як надійне джерело для висвітлення теми. Сайт має англомовну версію.

Міністр додав, що музей спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму.

Українська правда

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Теми: УкраїнаРосіяанексіямузеї
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