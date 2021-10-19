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В Украине появился виртуальный музей российской агрессии

Вторник, 19 октября 2021, 16:44
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В Украине заработал "Виртуальный музей российской агрессии", иллюстрирующий нарушение Россией территориальной целостности нашего государства.

Источник: Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко, сайт института нацпамяти

Прямая речь: "Преступления РФ против Украины должны быть собраны, классифицированы. Им должна быть дана ​​соответствующая не только уголовная, но и историческая ответственность.

Наконец-то в Украине появился "Виртуальный музей российской агрессии", который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства".

Детали: В частности, музей знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма.

Речь идет, об исчезновении и похищении людей, экологических, военных и других преступлениях, которые совершала РФ, начиная с 2014-го года.

По словам Ткаченко, экспозиция о преступлениях в Крыму - только начало, дальше в планах - кейсы об оккупации Донбасса.

Виртуальный музей содержит документальные факты, вместе с фото- и видео- доказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела.

Ткаченко считает, что информация с ресурса будет полезной для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Сайт также имеет англоязычную версию.

Министр добавил, что музей упростит работу в части доказательной базы относительно аннексии Крыма.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияаннексиямузеи
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