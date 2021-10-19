Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине появился виртуальный музей российской агрессии

Вторник, 19 октября 2021, 16:44
В Украине появился виртуальный музей российской агрессии
скриншот

В Украине заработал "Виртуальный музей российской агрессии", иллюстрирующий нарушение Россией территориальной целостности нашего государства.

Источник: Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко, сайт института нацпамяти

Прямая речь: "Преступления РФ против Украины должны быть собраны, классифицированы. Им должна быть дана ​​соответствующая не только уголовная, но и историческая ответственность.

Наконец-то в Украине появился "Виртуальный музей российской агрессии", который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства".

Детали: В частности, музей знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма.

Речь идет, об исчезновении и похищении людей, экологических, военных и других преступлениях, которые совершала РФ, начиная с 2014-го года.

По словам Ткаченко, экспозиция о преступлениях в Крыму - только начало, дальше в планах - кейсы об оккупации Донбасса.

Виртуальный музей содержит документальные факты, вместе с фото- и видео- доказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела.

Ткаченко считает, что информация с ресурса будет полезной для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Сайт также имеет англоязычную версию.

Министр добавил, что музей упростит работу в части доказательной базы относительно аннексии Крыма.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаРосcияаннексиямузеи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Украина
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Экономические новости 7 июля: новые маяки для Украины от МВФ
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: