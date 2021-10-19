Стефанчук скликає позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання парламенту.

Джерело: пресцентр Верховної Ради в Телеграм

Деталі: До порядку денного внесено 14 пунктів, зокрема декілька законопроєктів про ратифікацію різноманітних угод. Позачергове засідання, яке напередодні ініціював президент Володимир Зеленський, має відбутися у четвер після пленарного засідання.