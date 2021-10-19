У Росії більше противників демократії, ніж прихильників – соціологія

Згідно з опитуванням, майже 47% росіян не вважають себе прихильниками демократичних цінностей. Це більше, ніж тих, хто вважає себе демократами.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на опитування

Деталі: Майже половина росіян (47%) не вважають себе прихильниками демократичних цінностей. До такого висновку прийшли соціологи з "Левада-центру".

Згідно з даними опитування (є в розпорядженні "Нової газети"), серед які не підтримують демократичні переконання найбільше людей у ​​віці від 40 до 54 років. При цьому 44% опитаних росіян все ж вважають себе демократами.

Найбільшою мірою демократичні цінності поділяють молоді люди до 24 років (50%). На другому місці за кількістю людей, які вважають себе демократами, знаходиться вікова група від 25 до 39 років. У ній демократичні цінності підтримують 45% відсотків респондентів.