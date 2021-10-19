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В России больше противников демократии, чем сторонников – социология

Вторник, 19 октября 2021, 17:39
В России больше противников демократии, чем сторонников – социология

Согласно опросу, почти 47% россиян не считают себя сторонниками демократических ценностей. Это больше, чем тех, кто считает себя демократами.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на опрос

Детали: Почти половина россиян (47%) не считают себя сторонниками демократических ценностей. К такому выводу пришли социологи из "Левада-центра".

Согласно данным опроса (есть в распоряжении "Новой газеты"), среди не поддерживающих демократические убеждения больше всего людей в возрасте от 40 до 54 лет. При этом 44% опрошенных россиян все же считают себя демократами.

В наибольшей степени демократические ценности разделяют молодые люди до 24 лет (50%). На втором месте по количеству людей, считающих себя демократами, находится возрастная группа от 25 до 39 лет. В ней демократические ценности поддерживают 45% процентов респондентов.

 

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Темы: Росcиясоциология
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