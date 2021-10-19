Уряд Молдови обговорить скасування переведення годинників

Уряд Молдови на засіданні 20 жовтня обговорить кілька законопроєктів, серед яких - скасування переведення годинників кожні пів року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Кабмін має намір запропонувати парламенту схвалити скасування, відповідно до рішення Євросоюзу та інших країн, які вже відмовилися від практики переведення годинників.

В ЄС ведеться активна дискусія щодо необхідності припинити переводити годинники. У 2019 році Європейський парламент вирішив, що країнам-членам потрібно більше часу для підготовки до скасування переведення годинників, і перенесли цей процес на 2021 рік.

Як відомо, Україна теж переводить годинники двічі на рік, хоча вже давно точаться суперечки про те, що варто припинити цю практику.

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