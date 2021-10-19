Правительство Молдовы обсудит отмену перевода часов

Правительство на заседании 20 октября обсудит несколько законопроектов, среди которых — отмена перевода часов каждые полгода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Кабмин намерен предложить парламенту одобрить отмену, в соответствии с решением Евросоюза и других стран, которые уже отказались от практики перевода часов.

В ЕС ведется активная дискуссия о необходимости прекратить переводить часы. В 2019 году Европейский парламент решил, что странам-членам нужно больше времени для подготовки к отмене перевода часов, и перенесли этот процесс в 2021.

Как известно, Украина тоже переводит часы два раза в год, хотя уже давно идут споры о том, что следует прекратить эту практику.

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