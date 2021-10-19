У Житомирі посилюють карантин: регіон рухається до "червоної" зони

Житомирська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання вирішила посилити карантинні обмеження в місті через стрімке збільшення кількості хворих на Covid громадян.

Джерело: міськрада Житомира, МОЗ

Деталі: Мер міста наголосив, що в "червоній" зоні працюватимуть садочки, початкова школа, а інші ланки школи за наявності 100% вакцинованих працівників.

Якщо місто увійде до "червоної" зони, роботу непродовольчих і продовольчих ринків, ТЦ дозволять за умови перебування на їхніх територіях відвідувачів із розрахунку одна людина на 10 кв. м за заповненості торговельної площі не більше ніж 50% із дотриманням соціальної дистанції не менше ніж два метри.

Ринки та ТЦ працюватимуть виключно за наявності сертифікатів про вакцинацію або негативних тестів для 100% працівників суб'єктів підприємницької діяльності.

Відвідувачів на ринок пускатимуть лише у масці, а на вході це має контролюватися.

Заклади харчування працюватимуть з 6 до 23. Дозволяється робота продовольчих та непродовольчих магазинів, супермаркетів, гіпермаркетів лише за таких умов: до 50% заповненість площі, вакциновані або з тестом усі співробітники, відвідувачі лише у масках.

За таких же умов працюватимуть перукарні та салони краси, а готелі та хостели – лише за умови вакцинованих (або з негативним тестом) усіх співробітників.

Згідно з даними МОЗ, на Житомирщині вже три дні перевищений рівень нових випадків хворих та рівень шпиталізації. Найближчим часом регіон переведуть в "червону" зону.