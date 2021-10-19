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В Житомире усиливают карантин: регион движется в "красную" зону

Вторник, 19 октября 2021, 18:42
фото: эльдар сарахман, уп

Житомирская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время заседания решила усилить карантин в городе из-за стремительного увеличения количества больных Covid граждан.

Источник: горсовет Житомира, Минздрав

Детали: Мэр города отметил, что в "красной" зоне будут работать сады, начальная школа, а остальные звенья школы при наличии 100% вакцинированных работников.

Если город войдет в "красную" зону, работу непродовольственных и продовольственных рынков, ТЦ позволят при условии нахождения на их территориях посетителей из расчета один человек на 10 кв. м по заполненности торговой площади до 50% с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

Рынки и ТЦ будут работать исключительно при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов для 100% работников субъектов предпринимательской деятельности.

Посетителей на рынок будуть пускать только в маске, а на входе это должно контролироваться.

Учреждения питания работать с 6 до 23. Разрешается работа продовольственных и непродовольственных магазинов, супермаркетов, гипермаркетов только при следующих условиях: до 50% заполненность площади, вакцинированы или с тестом все сотрудники, посетители только в масках.

На тех же условиях будут работать парикмахерские и салоны красоты, а отели и хостелы - только при условии вакцинированных (или с негативным тестом) всех сотрудников.

Согласно данным Минздрава, на Житомирщине уже три дня превышен уровень новых случаев больных и уровень госпитализации. В ближайшее время регион переведут в "красную" зону.

Украинская правда
Темы: Житомирская областькоронавирусвакцинация
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