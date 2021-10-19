Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський обговорив із главою Пентагону ситуацію в Криму і на Донбасі

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:24

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив поглиблення практичної взаємодії між країнами та безпекову ситуацію в Криму і на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Офісу президента.

Зеленський відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

"Міністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі", - зазначили в ОП.

Остін після зустрічі із Зеленським написав у Twitter, що США  разом із союзниками "залишаються відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу".

Нагадаємо, днями прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.

Теми: ЗеленськийСШАКримДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві

В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин

Новини 20 жовтня: заява про тиск на "UA: Перший", нова "червона" зона

Зеленський та Кличко зустрілися на Банковій вперше за рік

фотоЗа 10 днів до виборів Зеленський з кандидатом від "слуг" оглядав Золотоношу

У Києві зросте плата за проїзд

Усі новини...
Зеленський
КСУ почав перевіряти указ Зеленського про звільнення Тупицького
Стефанчук скликає позачергове засідання Ради
Зеленський хоче звільнити голову НБУ Шевченка, Єрмак шукає кандидатів – Bloomberg
Останні новини
02:53
Американський форпост в Сирії атакували — Reuters
01:55
ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві
00:55
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі
23:51
В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин
23:10
фото, відеоСБУ заявляє, що запобігла потенційним хімічним терактам
22:42
У Чехії розслідують злив засекреченої інформації оточенням президента Земана - ЗМІ
22:14
У Криму посилили карантин та заборонили літнім людям виходити з дому
22:00
Новини економіки: Київ піднімає ціни на транспорт, Рада розглядає бюджет
21:49
У Фінляндії громадян судять за відмову пройти тест на COVID
21:43
Офіційний курс гривні продовжив зміцнення
Усі новини...