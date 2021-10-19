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Зеленський обговорив із главою Пентагону ситуацію в Криму і на Донбасі

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:24
Зеленський обговорив із главою Пентагону ситуацію в Криму і на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив поглиблення практичної взаємодії між країнами та безпекову ситуацію в Криму і на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Офісу президента.

Зеленський відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

"Міністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі", - зазначили в ОП.

Остін після зустрічі із Зеленським написав у Twitter, що США  разом із союзниками "залишаються відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу".

Нагадаємо, днями прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСШАКримДонбас
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