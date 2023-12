Зеленский обсудил с главой Пентагона ситуацию в Крыму и на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином обсудил углубление практического взаимодействия между странами и ситуацию с безопасностью в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства.

"Министра обороны Соединенных Штатов проинформировали о мерах, принимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе", - отметили в ОП.

Остин после встречи с Зеленским написал в Twitter, что США вместе с союзниками "остаются преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния".

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH