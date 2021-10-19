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"Харківгаз" відключив усе село від газу – СБУ відкрила справу

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:36

СБУ досліджує обставини, за яких АТ "Харківгаз" відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області. За інформацією спецслужби, посадовці компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно "прикриваючись" президентом та керівництвом держави.

Джерело: СБУ

Деталі: В СБУ вважають, що цим АТ підбурювало людей до масових акцій протесту, і це могло дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Село відключили від газу на початку жовтня під виглядом ремонту.

Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік.

У "Харківгаз" відмовлялись подавати газ, доки кожен мешканець села не підпише договір.

При цьому вони заявили, що компанія не має відношення до цін на газ, а винна влада. Це спричинило "численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів".

Спецслужба вбачає порушення статті 109 ККУ "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", санкція її передбачає позбавлення волі до 10 років.

Після втручання правоохоронців газопостачання в село відновили 17 жовтня. В СБУ також наголосили, що "Харківгаз" на 95,5% є приватною компанією і сама формує ціни на послуги.

Українська правда
Теми: СБУХарківська областьгаз


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