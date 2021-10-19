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"Харьковгаз" отключил все село от газа – СБУ возбудила дело

Вторник, 19 октября 2021, 19:36
Харьковгаз отключил все село от газа – СБУ возбудила дело

СБУ исследует обстоятельства, при которых АО "Харьковгаз" отключило газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области. По информации спецслужбы, чиновники компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" президентом и руководством государства.

Источник: СБУ

Детали: В СБУ считают, что этим АО подстрекало людей к массовым акциям протеста, и это могло дестабилизировать ситуацию в регионе.

Село отключили от газа в начале октября под видом ремонта.

Сразу после отключения, жителям села потребовали: подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была вырасти на 1200-1800 гривен в год.

В "Харьковгаз" отказывались подавать газ, пока каждый житель села не подпишет договор.

При этом они заявили, что компания не имеет отношения к ценам на газ, а виноваты власти. Это привело к "многочисленным акциям протеста местных жителей и перекрытии дорог".

Спецслужба видит нарушение статьи 109 УК "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", санкция ее предусматривает лишение свободы до 10 лет.

После вмешательства правоохранителей газоснабжения в село восстановили 17 октября. В СБУ также отметили, что "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией и сама формирует цены на услуги.

Украинская правда

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Темы: СБУХарьковская областьгаз
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