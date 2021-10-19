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У Москві на 4 місяці посилили карантин: "домашній режим" для пенсіонерів та віддалена робота

Вівторок, 19 жовтня 2021, 21:52
У Москві на 4 місяці посилили карантин: домашній режим для пенсіонерів та віддалена робота

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що жителі Москви старші 60 років та люди з хронічними захворюваннями повинні будуть дотримуватися "домашнього режиму" з 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.

Джерело: "Медуза" з посиланням на рішення мерії

Деталі: Режиму зможуть не дотримуватися люди, які перехворіли ковідом протягом останніх шести місяців або пройшли вакцинацію.

"Домашній режим" необхідно дотримуватися за місцем постійного проживання або на дачі. Дозволені прогулянки і заняття фізкультурою на свіжому повітрі. Працюючі громадяни мають право оформити лікарняний.

Крім того, в цей період мерія Москви зобов'язала роботодавців перевести на дистанційний режим роботи не менше 30% від загального числа працівників, а також усіх працівників старше 60 років і людей з хронічними захворюваннями.

Собянін зазначив, що ця вимога не поширюється на співробітників, чия присутність на роботі критично важлива, а також на вакцинованих і працівників, які перехворіли.

Крім того, головний санітарний лікар Москви зобов'язав до 1 січня 2022 року вакцинувати не менше 80% від загального числа співробітників сфери послуг.

Українська правда

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Теми: Росіякоронавірус
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