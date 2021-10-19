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В Москве на 4 месяца усилили карантин: "домашний режим" для пенсионеров и частичная удаленка

Вторник, 19 октября 2021, 21:52
В Москве на 4 месяца усилили карантин: домашний режим для пенсионеров и частичная удаленка

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями будут должны соблюдать "домашний режим" с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года.

Источник: "Медуза" со ссылкой на решение мерии

Детали: Режим смогут не соблюдать люди, которые переболели ковидом в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию.

"Домашний режим" необходимо соблюдать по месту постоянного жительства или на даче. Разрешены прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе. Работающие граждане вправе оформить больничный.

Кроме того, в этот период мэрия Москвы обязала работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Собянин отметил, что это требование не распространяется на сотрудников, чье присутствие на работе критически важно, а также на вакцинированных и переболевших работников.

Кроме того, главный санитарный врач Москвы обязал до 1 января 2022 года вакцинировать не менее 80% от общего числа сотрудников сферы услуг.

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Темы: Росcиякоронавирус
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