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У Британії найбільше смертей від Covid з березня і майже 48 тисяч заражень

Вівторок, 19 жовтня 2021, 22:56

У Великій Британії зареєстровано 223 випадки смерті від COVID-19 протягом 28 днів після позитивного тесту, що є найбільшим щоденним показником з початку березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Це найбільший стрибок щоденної смертності від COVID-19 з 9 березня, коли 231 людей померли протягом 28 днів після позитивного результату тесту.

У понеділок Британія повідомила про 49 156 випадківCOVID-19 - це найвищий показник з 17 липня. У вівторок було зареєстровано ще 43 738 нових випадків коронавірусу.

Член Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації професор Адам Фінн заявив, що "дуже швидке зростання" числа випадків у Британії є "віддзеркаленням того, як люди поводяться".

"На загальну думку, життя повернулася в нормальне русло, і в результаті інфекція поширюється", - сказав Фінн, зазначивши, що в приміщеннях майже ніхто не носить маски.

Він додав, що, якщо не буде "чіткого повідомлення про те, що зараз у нас більше інфекції, ніж в будь-який момент пандемії", незважаючи на меншу кількість госпіталізацій, люди "насправді не будуть вживати заходів обережності".

У Британії один з найвищих рівнів вакцинації у світі, близько 90% жителів отримали обидві дози вакцини.

Теми: Велика Британіякоронавірусепідемія
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