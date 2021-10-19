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В Британии наибольшее число смертей от Covid с марта и почти 48 тысяч заражений

Вторник, 19 октября 2021, 22:56

В Великобритании зарегистрировано 223 случая смерти от COVID-19 в течение 28 дней после положительного теста, что является самым большим ежедневным показателем с начала марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Это самый большой скачок ежедневной смертности от COVID-19 с 9 марта, когда 231 человек умер в течение 28 дней после положительного результата теста.

В понедельник Великобритания сообщила о 49 156 случаях COVID-19 - это самый высокий показатель с 17 июля. Во вторник было зарегистрировано еще 43 738 новых случаев коронавируса.

Член Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации профессор Адам Финн заявил, что "очень быстрый рост" числа случаев в Великобритании является "отражением того, как люди ведут себе".

 "По общему мнению, жизнь вернулась в нормальное русло, и в результате инфекция распространяется", - сказал Финн, отметив, что в помещениях почти никто не носит маски.

Он добавил, что, если не будет "четкого сообщения о том, что сейчас у нас больше инфекции, чем в любой момент пандемии", несмотря на меньшее количество госпитализаций, люди "на самом деле не будут принимать меры предосторожности".

В Британии один из самых высоких уровней вакцинации в мире, около 90% жителей получили обе дозы вакцины.

Темы: Британиякоронавирусэпидемия
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