США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій

Міністерство фінансів США готове співпрацювати з Конгресом, щоб притягнути до відповідальності російський "Газпром", який порушує санкції країни.

Джерело: заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час виступу в сенаті, Time News

Деталі: Адеємо відповів на критику одного з сенаторів, який запитав, чому відомство не вводить санкції проти "Північного потоку-2". Заступник міністра фінансів США також не уточнив, як саме покаратимуть російську компанію.

Видання зазначає, що Адеємо ухилився від прямого запитання, чому адміністрація США не ввела санкції проти Nord Stream 2.

Пряма мова Адеємо: "Ми віддані тому, щоб залучити "Газпром" до відповідальності за його діяльність, яка порушує наші санкції".

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