Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США планируют наказать "Газпром" за нарушение санкций

Вторник, 19 октября 2021, 23:24

Министерство финансов США готово сотрудничать с Конгрессом, чтобы привлечь к ответственности российский "Газпром", который нарушает санкции США.

Источник: заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время выступления в сенате, Time News

Детали: Адейемо ответил на критику одного из сенаторов, который спросил, почему ведомство не вводит санкции против "Северного потока–2". Замминистра финансов США не уточнил, как именно планируют наказать российскую компанию.

Издание отмечает, что Адейемо уклонился от прямого вопроса, почему администрация США не ввела санкции против Nord Stream 2.

Прямая речь Адейемо: "Мы привержены тому, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции".

Напомним:

  • "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".
  • Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

Темы: СШАСеверный поток-2ГазпромРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Елизавета II провела ночь в больнице

Reuters: Испытание Пентагоном гиперзвукового оружия потерпело неудачу

Лига конференций: "Заря" получает первую победу

видеоДепутаты "обмениваются" родственниками, принимая помощниками на зарплату из бюджета – "Схемы"

Новости 21 октября: действие ковид-ограничений, свежие рейтинги партий

Еще 17 камер автофиксации появились в четырех областях

Все новости...
США
Новости 19 октября: исключение "слуги народа" из фракции, визит главы Пентагона
ФБР обыскивает дом близкого к Путину олигарха Дерипаски
Зеленский обсудил с главой Пентагона ситуацию в Крыму и на Донбассе
Последние новости
05:44
COVID-19: Украина — третья в мире по смертности
04:45
Украинец погиб из-за ураганов в Польше
03:40
Greenpeace: Богатые нефтью и углем страны лоббируют изменения в доклад ООН о климате
02:40
На Ямайке арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити
01:37
Елизавета II провела ночь в больнице
00:45
Reuters: Испытание Пентагоном гиперзвукового оружия потерпело неудачу
23:57
Лига конференций: "Заря" получает первую победу
23:33
В Латвии отключили русскоязычный канал – рассказывал об эффективности селедки против COVID
22:57
Путин готов пустить газ по "Северному потоку-2" на следующий день после разрешения Германии
22:31
видеоДепутаты "обмениваются" родственниками, принимая помощниками на зарплату из бюджета – "Схемы"
Все новости...