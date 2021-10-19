США планируют наказать "Газпром" за нарушение санкций

Министерство финансов США готово сотрудничать с Конгрессом, чтобы привлечь к ответственности российский "Газпром", который нарушает санкции США.

Источник: заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время выступления в сенате, Time News

Детали: Адейемо ответил на критику одного из сенаторов, который спросил, почему ведомство не вводит санкции против "Северного потока–2". Замминистра финансов США не уточнил, как именно планируют наказать российскую компанию.

Издание отмечает, что Адейемо уклонился от прямого вопроса, почему администрация США не ввела санкции против Nord Stream 2.

Прямая речь Адейемо: "Мы привержены тому, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции".

Напомним: