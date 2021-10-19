Ліга Чемпіонів: "Реал" відвантажив "Шахтарю" п'ять м'ячів у Києві

У 3 турі групового турніру Ліги Чемпіонів донецький "Шахтар" був розгромлений мадридським "Реалом" з рахунком 5:0.

Поєдинок пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" 19 жовтня.

У першому таймі "Шахтар" награв на один удар у бік воріт іспанців. "Реал" завдав 12 ударів, чотири з них у площину воріт. У першому таймі Анатолію Трубіну довелося відбивати удари від Вінісіуса, Тоні Крооса та Каріма Бенземи. Ще в одному моменті небезпечний удар Каземіро з метрів семи був заблокований Марлоном.

На 38-й хвилині "Реалу" таки вдалося повести у рахунку. Після передачі з флангу Сергій Кривцов у боротьбі з Бензема зрізає м'яча у власні ворота - 0:1.

Другий тайм не став для "Шахтаря" рятівним, а ще більш провальним. На 51-й хвилині рахунок стає 2:0. Забитим м`ячем відзначився Вінісіус після передачі Луки Модрича. У гірників на 53-й хвилині стався перший удар у площину воріт "Реала". Спробу Фернандо без проблем взяв Тібо Куртуа.

На 56-й хвилині Вінісіус оформив дубль, пройшовши чотирьох гравців "Шахтаря" Жуніор пробив під поперечку воріт - 3:0. На 65-й хвилині "Реал" забиває четвертий гол. Вінісіус віддав передачу на Родріго, котрий з метрів десяти розстріляв ворота Трубіна.

"Шахтар" після 15-хвилинки з трьома голами у власні ворота також спромігся на момент. Втім удари Фернандо та Марлоса взяв Куртуа. У завершальні хвилини "Реал" забив ще один м'яч, а "Шахтар" не награв на гол престижу. В одній з атак Трубін відбив ще один удар від Бензема. Вже в доданий арбітром час Бензема таки пробив Трубіна, зробивши рахунок 5:0.

В іншому матчі групи "Шериф" на виїзді програв міланському "Інтеру" з рахунком 1:3. Втім команда з Молдови після трьох турів із шістьма очками очолює групу. В "Реала" також шість балів та другий рядок. "Інтер" з чотирма очками йде на третьому місці. У "Шахтаря" одне очко й остання позиція.