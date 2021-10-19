Лига Чемпионов: "Реал" отгрузил "Шахтеру" пять мячей в Киеве

В 3 туре группового турнира Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" был разгромлен мадридским "Реалом" со счетом 5:0.

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" 19 октября.

в первом тайме "Шахтер" наиграл на один удар в сторону ворот испанцев. "Реал" нанес 12 ударов, четыре из них в створ ворот. В первом тайме Анатолию Трубину пришлось отражать удары от Винисиуса, Тони Крооса и Карима Бенземы. Еще в одном моменте опасный удар Каземиро метров с семи был заблокирован Марлоном.

На 38-й минуте "Реал" удалось повести в счете. После передачи с фланга Сергей Кривцов в борьбе с Бензема срезает мяч в собственные ворота - 0:1.

Второй тайм не стал для "Шахтера" спасительным, а еще более провальным. На 51-й минуте счет становится 2: 0. Забитым мячом отметился Винисиус после передачи Луки Модрича. В горняков на 53-й минуте случился первый удар в створ ворот "Реала". Попытка Фернандо без проблем взял Куртуа.

На 56-й минуте Винисиус оформил дубль, пройдя четырех игроков "Шахтера" Жуниор пробил под перекладину ворот - 3:0. На 65-й минуте "Реал" забивает четвертый гол. Винисиус отдал передачу на Родриго, который метров с десяти расстрелял ворота Трубина.

"Шахтер" после 15-минутки с тремя голами в собственные ворота также получает момент. Впрочем, удары Фернандо и Марлоса взял Куртуа. В заключительные минуты "Реал" забил еще один мяч, а "Шахтер" не наиграл на гол престижа. В одной из атак Трубин отразил еще один удар от Бензема. Уже в добавленное арбитром время Бензема таки пробил Трубина, сделав счет 5:0.

В другом матче группы "Шериф" на выезде проиграл миланскому "Интеру" со счетом 1: 3. Впрочем, команда из Молдовы после трех туров с шестью очками возглавляет группу. В "Реала" также шесть баллов и вторую строчку. "Интер" с четырьмя очками идет на третьем месте. У "Шахтера" одно очко и последняя позиция.