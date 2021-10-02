Спікер парламенту Грузії вважає, що арешт Саакашвілі не загострить відносини з Україною

Голова парламенту Грузії Каха Кучава вважає, що арешт експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі не зможе загострити відносини між Україною і Грузією.

Джерело: Кучава у коментарі журналістам, повідомляє Interpressnews

Пряма мова: "Що стосується відносин з Україною, одна людина не зможе загострити україно-грузинську братську дружбу, яка завжди відрізнялася підтримкою один одного, як у горі, так і в радості.

Що ж стосується цього конкретного випадку, мова йде про факт, про який протягом років говорила влада Грузії, коли громадянин іншої країни, в даному випадку громадянин України, втручався у вибори, в цілому політичне життя Грузії, і в зв'язку з цим занепокоєння виражалося і з їхнього боку".

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