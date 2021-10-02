Спікер парламенту Грузії вважає, що арешт Саакашвілі не загострить відносини з Україною
Субота, 2 жовтня 2021, 09:57
Голова парламенту Грузії Каха Кучава вважає, що арешт експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі не зможе загострити відносини між Україною і Грузією.
Джерело: Кучава у коментарі журналістам, повідомляє Interpressnews
Пряма мова: "Що стосується відносин з Україною, одна людина не зможе загострити україно-грузинську братську дружбу, яка завжди відрізнялася підтримкою один одного, як у горі, так і в радості.
Що ж стосується цього конкретного випадку, мова йде про факт, про який протягом років говорила влада Грузії, коли громадянин іншої країни, в даному випадку громадянин України, втручався у вибори, в цілому політичне життя Грузії, і в зв'язку з цим занепокоєння виражалося і з їхнього боку".
Передісторія:
- 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що приїхав у Грузію. Тоді ж прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
- Проти нього в Грузії завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
- У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.
- Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України.