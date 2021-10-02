Лукашенко каже, що ні з України, ні з РФ йому про "вагнерівців" не повідомляли
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що про приїзд бойовиків "Вагнера" до країни влітку 2020 року його не інформував ніхто з України, а тільки білоруські спецслужби.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю CNN, повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА
Пряма мова: "Абсолютна брехня, Метью (чутки про те, що про приїзд "вагнерівців" Лукашенка сповістив хтось із українського уряду - ред.). Ніхто з українського уряду, ні президент України мене не інформував.
Мене інформували власні спецслужби. Комітет державної безпеки, який контролював шлях "вагнерівців" від кордону до готелю і в зворотному напрямку. Ніхто ні з України, ні з Росії мені з цього питання не дзвонив".
Деталі: Лукашенко заявив, що йому доповіли про прибуття трьох десятків озброєних людей з РФ, як тільки вони перетнули на автомобілях білорусько-російський кордон на трасі Берлін – Москва. Пізніше, коли вони заселилися до готелю, Лукашенко дав команду їх затримати. Після цього про видачу "вагнерівців" попросила і Росія, і Україна.
Лукашенко стверджує, що тоді запросив свого старшого сина, який на той момент працював на посаді помічника президента з національної безпеки, і послав його до затриманих, щоб запитати, куди вони хочуть їхати.
"Він їм поставив це питання, приїжджає і каже: "Тату, вони хочуть до Росії". Я кажу: "Всі? Там же, по-моєму, 6 громадян України було. Всі хочуть до Росії?" - "Так". - "Ти українцям ставив питання?" - "Вони кажуть: тільки до Росії". Я кажу: "Добре, бери автобус, саджай їх в автобус і вези їх туди, куди вони захочуть"" , - сказав самопроголошений президент Білорусі.
Він також заявив, що дозволив "вагнерівцям" приїжджати в Білорусь у майбутньому, але "тільки з благими намірами".
"Він (син - ред.) їх відвіз туди. По дорозі нагодував, напоїв, вони вибачилися і попросили (цікаво): чи можна нам коли-небудь приїхати до Білорусі з туристичними цілями? На що син мені подзвонив, я говорю: ми нікому не забороняємо, але тільки з благими намірами. Ось і все", - сказав Лукашенко.
Передісторія:
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. Пізніше їх повернули до Росії.
- Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.