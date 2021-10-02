Лукашенко каже, що ні з України, ні з РФ йому про "вагнерівців" не повідомляли

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що про приїзд бойовиків "Вагнера" до країни влітку 2020 року його не інформував ніхто з України, а тільки білоруські спецслужби.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю CNN, повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Абсолютна брехня, Метью (чутки про те, що про приїзд "вагнерівців" Лукашенка сповістив хтось із українського уряду - ред.). Ніхто з українського уряду, ні президент України мене не інформував.

Мене інформували власні спецслужби. Комітет державної безпеки, який контролював шлях "вагнерівців" від кордону до готелю і в зворотному напрямку. Ніхто ні з України, ні з Росії мені з цього питання не дзвонив".

Деталі: Лукашенко заявив, що йому доповіли про прибуття трьох десятків озброєних людей з РФ, як тільки вони перетнули на автомобілях білорусько-російський кордон на трасі Берлін – Москва. Пізніше, коли вони заселилися до готелю, Лукашенко дав команду їх затримати. Після цього про видачу "вагнерівців" попросила і Росія, і Україна.

Лукашенко стверджує, що тоді запросив свого старшого сина, який на той момент працював на посаді помічника президента з національної безпеки, і послав його до затриманих, щоб запитати, куди вони хочуть їхати.

"Він їм поставив це питання, приїжджає і каже: "Тату, вони хочуть до Росії". Я кажу: "Всі? Там же, по-моєму, 6 громадян України було. Всі хочуть до Росії?" - "Так". - "Ти українцям ставив питання?" - "Вони кажуть: тільки до Росії". Я кажу: "Добре, бери автобус, саджай їх в автобус і вези їх туди, куди вони захочуть"" , - сказав самопроголошений президент Білорусі.

Він також заявив, що дозволив "вагнерівцям" приїжджати в Білорусь у майбутньому, але "тільки з благими намірами".

"Він (син - ред.) їх відвіз туди. По дорозі нагодував, напоїв, вони вибачилися і попросили (цікаво): чи можна нам коли-небудь приїхати до Білорусі з туристичними цілями? На що син мені подзвонив, я говорю: ми нікому не забороняємо, але тільки з благими намірами. Ось і все", - сказав Лукашенко.

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