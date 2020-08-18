Затримання "вагнерівців" мало бути українською операцією, яка зірвалась після доповіді в ОП

Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

Джерело: співрозмовники Української правди в Головному управлінні розвідки Міноборони та в СБУ, журналіст Юрій Бутусов у Facebook

Деталі: За інформацією джерел, ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора більше року тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганска.

В межах спеоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують "роботодавцю" рівень "кваліфікації". Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

Група складалась з 33 осіб, серед них були 28 бойовиків, яких мали затримати. 9 з них були громадянами України, 11 значились у базі "Миротворця". Не всі найманці служили у відомій групі Вагнера.

За планом, 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. 25 липня група мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ – Стамбул.

За задумом, під час цього перельоту літак мав екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки одному з пасажирів нібито стало би погано. Цю роль повинен був виконувати агент СБУ. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецназу і затримала би "вагнерівців".

Однак план не вийшло реалізувати.

24 липня заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді були присутні призидент Володимир Зеленський, голова Офісу Андрія Єрмак, перший заступник секретаря РНБО, голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко.

Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію. Він послався на перемовини з помічником президента Росії Володимиром Путіним і те, що операція могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Операцію відклали на кілька днів.

Хоча керівники спецслужб говорили, що бойовики вже в дорозі, зареєстровані на рейс, зупинка операції може призвести до провалу. Правоохоронці стверджували, що затримання "вагнерівців" не має стосунку до Мінського процесу, адже вони перебувають у розшуку і становлять інтерес для правосуддя Нідерландів, де розглядають справу збиття рейсу МН-17.

Але президент Зеленський підтримав Єрмака і наказав перенести операцію на 30 липня.

Українські розвідники підозрюють, що після цього стався злив інформації у Федеральну службу безпеки РФ. Результатом було затримання найманців у Мінську і подальша їх передача Росії.

25 липня 33 члени групи, які були зареєстровані на рейс, не з'явились на нього. Вони заселились в один із санаторіїв з наказом чекати нового вильоту, призначеного на 30 липня.

Однак напередодні рейсу, 29 липня, спецслужби Білорусі затримали всю групу. За два дні Офіс генпрокурора України направив до Білорусі прохання про екстрадиційний арешт затриманих. Відповідь Україна не отримала.

3 серпня Зеленський знову зібрав нараду. Начальник розвідки Бурба заявив, що операція провалена і причина цьому – зрада. Бурба вимагав почати перевірку всіх, кому було відомо про операцію. Зокрема, він хотів, щоб на поліграфі перевірили його самого, Єрмака, Демченко та Машцова.

Зеленський жодних рішень про перевірку не ухвалив. Розслідування провалу не було розпочато.

Крім того, після цих подій Зеленський звільнив Бурбу і призначив нового начальника ГУР, а Баранецький пішов у безстрокову відпустку.

Президент України проводив перемовини з Олександром Лукашенком, який виконує обов'язки президента Білорусі, про видачу терористів, щонайменше, тих 9, які є громадянами України. Водночас, президент Росії Володимир Путін теж домовлявся з Лукашенком про видачу всієї групи в Росію.

14 серпня Білорусь заявила, що всіх затриманих передали в Росію.

Що було раніше: 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.

В офісі президента України заявили, що з прикрістю сприймають рішення Білорусі віддати Росії затриманих бойовиків "Вагнера".

У Офісі генпрокурора України сказали, що не отримували офіційної відповіді білоруської сторони про видачу затриманих "вагнерівців" Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав повернення білоруською владою бойовиків до Росії недружнім кроком по відношенню до України, який негативно позначиться на відносинах двох держав.

Президент Володимир Зеленський назвав видачу "вагнерівців" Росії несправедливим рішенням, наслідки якого будуть трагічними.