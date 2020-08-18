Затримання "вагнерівців" мало бути українською операцією, яка зірвалась після доповіді в ОП

Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

Джерело: співрозмовники Української правди в Головному управлінні розвідки Міноборони та в СБУ, журналіст Юрій Бутусов у Facebook

Деталі: За інформацією джерел, ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора кілька місяців планували спецоперацію щодо ПВК Вагнера. В її межах бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі. Після цього вони повинні були вилетіти в цю країну з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

За задумом, під час першого етапу перельоту з Білорусі до Туреччини літак повинен був екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки одному з пасажирів стало погано. Цю роль повинен був виконувати агент СБУ. Під виглядом медпрацівників в літак повинна була зайти група спецназу і затримати "вагнерівців".

Однак план не вийшло реалізувати. Заступник голови СБУ Руслан Баранецький доповів про операцію президенту Володимиру Зеленському і голові його офісу Андрю Єрмаку. Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію через те, що вона могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час. І операцію відклали на кілька днів.

Українські розвідники підозрюють, що після цього стався злив інформації у ФСБ РФ. Результатом було затримання найманців у Мінську і подальша їх передача Росії.

Крім того, після цих подій Зеленський звільнив керівника ГУР Василя Бурбу, а Баранецький пішов у безстрокову відпустку.