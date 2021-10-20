"UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента

Ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента "давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Джерело: Барчук у facebook

Пряма мова: "Обслуговуючий персонал Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу "Зворотний відлік" у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми.

По-перше, офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу". Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою М.Подоляка в ОП. Це не новина. Хоча у мене все більше питань щодо суб’єктності народних депутатів, їхньої особистої позиції і гідності та й врешті принципу парламентаризму.

По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах.

Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі "Зворотного відліку" будуть присутні або двоє "слуг" (обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП.

В останній понеділок з’явився ультиматум №2: "слуги" (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу.

Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості, і що це "недотримання журналістських стандартів". Але я тут не про підлість.

Я про перші дзвіночки. Зокрема про загрозу для свободи слова і незалежної журналістики загалом.

Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада".

Деталі: Барчук нагадала, як "все починалось у 2010, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа".

"Тому я закликаю колег не піддаватись тиску і вголос говорити про випадки тиску і шантажу.

Також закликаю народних депутатів від "Слуги народу" не брати участі у цьому шантажі (підозрюю, він стосується і вас теж), приходити на ефіри, представляти свою позицію і цим захищати парламентську демократію в країні, бо авторитаризм є загрозою для всіх, включно з вами", – наголосила Барчук.