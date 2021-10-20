"UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса президента

Ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Источник: Барчук в facebook

Прямая речь: "Обслуживающий персонал Андрея Ермака обвинил ток-шоу "Обратный отсчет" в несоблюдении журналистских стандартов (отсутствие баланса мнений вчера в студии). Я бы не учитывала это информационное киллерство от анонимных телеграмм каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы.

Во-первых, офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа". Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом М.Подоляка в ОП. Это не новость. Хотя у меня все больше вопросов к субъектности народных депутатов, их личной позиции и достоинства и, в конце концов, принципа парламентаризма.

Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах.

Например, в минувший понедельник был ультиматум №1: на тему энергетической безопасности в эфире "Обратный отсчет" будут присутствовать или двое "слуг" (оба не экспертные), или ни одного. Мы решили ультиматумов не ипринимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП.

В последний понедельник появился ультиматум №2: "слуги" (двое) придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу.

Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшенства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшенства, и это "несоблюдение журналистских стандартов". Но я здесь не о подлости.

Я о первых звоночках. В частности об угрозе свободы слова и независимой журналистики в целом.

Мне кажется, нам не стоит пропускать этих сигналов, пробных шариков, которые бросает нам власть".

Детали: Барчук напомнила, как "все начиналось в 2010 году, когда сначала Анна Герман определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто забирали лицензии в оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа".

"Поэтому я призываю коллег не поддаваться давлению и вслух говорить о случаях давления и шантажа.

Также призываю народных депутатов от" Слуги народа "не участвовать в этом шантаже (подозреваю, он касается и вас тоже), приходить на эфиры, представлять свою позицию и этим защищать парламентскую демократию в стране, потому что авторитаризм является угрозой для всех, включая вас", – отметила Барчук.