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Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію

Середа, 20 жовтня 2021, 04:26
фото: Getty Images

Міністерство юстиції США оштрафувало Facebook на 14 млн доларів через порушення правил прийому на роботу іноземців.

Джерело: Міністерство юстиції США

Дослівно: "Відповідно до рішення міністерства юстиції Facebook виплатить США цивільний штраф розміром $ 4,75 млн і бьлизько $ 9,5 млн постраждалим від імовірної дискримінації з боку Facebook".

"Facebook повинен відповідати федеральним законам про права громадян нашої країни, які забороняють дискримінаційну практику щодо найму на роботу".

"Відповідно до рішення, Facebook проводитиме додаткові повідомлення та прийматиме на роботу американських працівників, а також підлягатиме поточним аудитам, щоб забезпечити відповідність чинним нормам".

Деталі: Виявилося, що Facebook резервує прибуткові робочі місця саме для мігрантів, оминаючи американських фахівців.

Українська правда
Теми: соцмережіfacebookСША


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