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Штаты оштрафовали Facebook на $ 14 млн

Среда, 20 октября 2021, 04:26
фото: Getty Images

Министерство юстиции США оштрафовало Facebook на 14 млн долларов за нарушения правил приема на работу иностранцев.

Источник: Министерство юстиции США

Дословно: "Согласно решению министерства юстиции Facebook выплатит США гражданский штраф в размере $ 4,75 млн и бьлизько $ 9,5 млн пострадавшим от предполагаемой дискриминации со стороны Facebook".

"Facebook должен соответствовать федеральным законам о правах граждан нашей страны, которые запрещают дискриминационную практику в отношении найма на работу".

"Согласно решению, Facebook будет проводить дополнительные сообщения и принимать на работу американских работников, а также будет подлежать текущим аудитам, чтобы обеспечить соответствие действующим нормам".

Детали: Оказалось, что Facebook резервирует прибыльные рабочие места именно для мигрантов, минуя американских специалистов.

Украинская правда
Темы: соцсетиfacebookСША
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