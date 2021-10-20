Министерство юстиции США оштрафовало Facebook на 14 млн долларов за нарушения правил приема на работу иностранцев.

Источник: Министерство юстиции США

Дословно: "Согласно решению министерства юстиции Facebook выплатит США гражданский штраф в размере $ 4,75 млн и бьлизько $ 9,5 млн пострадавшим от предполагаемой дискриминации со стороны Facebook".

"Facebook должен соответствовать федеральным законам о правах граждан нашей страны, которые запрещают дискриминационную практику в отношении найма на работу".

"Согласно решению, Facebook будет проводить дополнительные сообщения и принимать на работу американских работников, а также будет подлежать текущим аудитам, чтобы обеспечить соответствие действующим нормам".

Детали: Оказалось, что Facebook резервирует прибыльные рабочие места именно для мигрантов, минуя американских специалистов.