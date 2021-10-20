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Єврокомісія анонсувала додаткові €3,5 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу

Середа, 20 жовтня 2021, 10:30
Фото pixabay.com

Єврокомісія надасть Україні додаткові 3,5 млн євро для підтримки найвразливіших категорій серед жителів Донбасу, передусім людей похилого віку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Представництва ЄС в Україні, про це оголосив Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор під час візиту на схід України.

"Ці гроші допоможуть найвразливішим верствам населення, таким як літні люди, отримати необхідну підтримку та підготуватися до зими", – повідомили у Представництві ЄС.

У повідомленні зазначають, що через пандемію COVID-19 гуманітарна ситуація погіршилася і становище малозахищених людей стало ще більш складним.

"Додаткові 3,5 млн євро допоможуть найбільш вразливим верствам населення, у тому числі людям похилого віку та особам із інвалідністю, задовольнити свої основні потреби. Вони також будуть направлені на забезпечення доступу до медицини і отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Допомога надійде вразливому населенню по обидва боки лінії зіткнення", – деталізують у повідомленні.

Загалом у 2021 році Єврокомісія виділила 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги для Сходу України, а з початку війни – €194 млн. 

Теми: ЄврокомісіягрошіДонбас


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