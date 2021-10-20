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Еврокомиссия анонсировала дополнительные €3,5 млн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Среда, 20 октября 2021, 10:30
Еврокомиссия анонсировала дополнительные €3,5 млн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Фото pixabay.com

Еврокомиссия предоставит Украине дополнительные 3,5 млн евро для поддержки наиболее уязвимых категорий жителей Донбасса, прежде всего пожилых людей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине, об этом объявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор во время визита на восток Украины.

"Эти деньги помогут самым уязвимым категориям населения, таким как пожилые люди, получить необходимую поддержку и подготовиться к зиме", – сообщили в Представительстве ЕС.

В сообщении отмечается, что из-за пандемии COVID-19 гуманитарная ситуация ухудшилась и положение малообеспеченных людей стало еще более сложным.

"Дополнительные 3,5 млн евро помогут наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью, удовлетворить свои основные потребности. Они также будут направлены на обеспечение доступа к медицине и получение психосоциальной и психологической помощи. Помощь поступит уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения", –детализируют в сообщении.

Всего в 2021 году Еврокомиссия выделила 29 млн евро гуманитарной помощи для Востока Украины, а с начала войны – €194 млн.

Темы: ЕврокомиссияденьгиДонбасс
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