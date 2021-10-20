Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ дає зрозуміти ЄС, що не дасть додатковий газ без "Північного потоку-2" – Bloomberg

Середа, 20 жовтня 2021, 10:55
РФ дає зрозуміти ЄС, що не дасть додатковий газ без Північного потоку-2 – Bloomberg
Фото: AFP

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, близькі до Газпрому і Кремля.

Співрозмовники видання стверджують, що в обмін на збільшення поставок, Росія хоче отримати дозвіл Німеччини та Європейського Союзу на початок використання трубопроводу до Європи.

Вони вважають, що Росія не діятиме без жорстких гарантій того, що газопроводу дадуть працювати, водночас, мова йде виключно про постачання газу в обхід України.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЄСгазПівнічний потік-2
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: