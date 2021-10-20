РФ дає зрозуміти ЄС, що не дасть додатковий газ без "Північного потоку-2" – Bloomberg

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, близькі до Газпрому і Кремля.

Співрозмовники видання стверджують, що в обмін на збільшення поставок, Росія хоче отримати дозвіл Німеччини та Європейського Союзу на початок використання трубопроводу до Європи.

Вони вважають, що Росія не діятиме без жорстких гарантій того, що газопроводу дадуть працювати, водночас, мова йде виключно про постачання газу в обхід України.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.