Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ дает понять ЕС, что не даст дополнительный газ без "Северного потока-2" - Bloomberg

Среда, 20 октября 2021, 10:55
РФ дает понять ЕС, что не даст дополнительный газ без Северного потока-2 - Bloomberg
Фото: AFP

Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Газпрому и Кремля.

Собеседники издания утверждают, что в обмен на увеличение поставок, Россия хочет получить разрешение Германии и Европейского Союза на начало использования трубопровода в Европу.

Они считают, что Россия не будет действовать без жестких гарантий того, что газопроводу дадут работать и одновременно речь идет исключительно о поставках газа в обход Украины.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЕСгазСеверный поток-2
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Росcия
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: