РФ дает понять ЕС, что не даст дополнительный газ без "Северного потока-2" - Bloomberg

Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Газпрому и Кремля.

Собеседники издания утверждают, что в обмен на увеличение поставок, Россия хочет получить разрешение Германии и Европейского Союза на начало использования трубопровода в Европу.

Они считают, что Россия не будет действовать без жестких гарантий того, что газопроводу дадут работать и одновременно речь идет исключительно о поставках газа в обход Украины.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.