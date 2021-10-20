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Трьом "збройним баронам" дали по 12 років в’язниці

Середа, 20 жовтня 2021, 10:55
Трьом збройним баронам дали по 12 років в’язниці
Фото СБУ

Трьох організаторів нелегальної торгівлі зброєю засудили до 12 років ув’язнення.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "До 12 років ув’язнення засуджено трьох організаторів транснаціонального злочинного угруповання. Зловмисники займалися нелегальним збутом в Україні вогнепальної зброї іноземного виробництва. Вирок суду набув законної сили".

Деталі: Організаторів злочинного угруповання затримали під час спецоперації в Ужгороді у травні 2017 року.

СБУ встановила, що вони приховано переправили в Україну з однієї з європейських країн зброю і наркотичні речовини. Покупців такого товару шукали через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Під час обшуків у них вилучили 4 пістолети-кулемети Scorpion, 5 бойових пістолетів з глушниками, 600 набоїв різного калібру, майже півкілограма кокаїну, метамфетаміну та інших заборонених речовин.  

 
Фото СБУ

Суд визнав затриманих винними у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, придбання чи збут наркотиків), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Українська правда

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Теми: СБУсудзброя
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