Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Трем "оружейным баронам" дали по 12 лет тюрьмы

Среда, 20 октября 2021, 10:55
Фото СБУ

Трех организаторов нелегальной торговли оружием приговорили к 12 годам заключения.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "К 12 годам заключения приговорены трое организаторов транснациональной преступной группировки. Злоумышленники занимались нелегальным сбытом в Украине огнестрельного оружия иностранного производства. Приговор суда вступил в законную силу".

Детали: Организаторов преступной группировки задержали в ходе спецоперации в Ужгороде в мае 2017 года.

СБУ установила, что они тайно переправили в Украину с одной из европейских стран оружие и наркотические вещества. Покупателей такого товара искали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Во время обысков у них изъяли 4 пистолета-пулемета Scorpion, 5 боевых пистолетов с глушителями, 600 патронов различного калибра, почти полкилограмма кокаина, метамфетамина и других запрещенных веществ. 

 
Фото СБУ

Суд признал задержанных виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, приобретение или сбыт наркотиков), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Украинская правда
Темы: СБУсудоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины

фотоВ Греции задержали ветерана АТО, осужденного в Литве за военные преступления 1991 года

картаВ Украине прогнозируют почти летнюю погоду

Власти упрощают самоизоляцию после путешествий: "Вдома" – лишь на 72 часа

инфографика Еще одна область достигла показателей "красной" зоны

Кличко: На днях Киев попадет в "красную" зону карантина

Все новости...
СБУ
Село без газа и СБУ: харьковские газовщики кивают на "псевдоактивистов"
"Харьковгаз" отключил все село от газа – СБУ возбудила дело
Что не так с "Партией Шария" от нелегального финансирования к государственной измене
Последние новости
16:02
ВАКС отказался конфисковать элитную квартиру нардепа "Батькивщины"
16:01
картаОксид серы с вулкана на Канарах накрывает Украину: возможен кислый дождь
16:00
Польская PGNiG предупредила Германию об угрозах запуска "Северного потока-2"
15:46
Украина получит от ЕС 600 млн евро в конце октября-начале ноября
15:35
Шевченко назвал ключевые риски для украинской экономики
15:34
Без укрепления гривни инфляция могла бы быть выше – НБУ
15:20
В "Укрзализныце" снова миллионные растраты на закупках угля - САП
15:08
На Тернопольщине от COVID-19 умер 3-месячный ребенок
15:03
анонсКруглый стол. 100 дней рынку земли: что происходит и все ли работает идеально?
15:02
фотоДельцы "ремонтировали" военную технику б/у деталями и отправляли на фронт
Все новости...