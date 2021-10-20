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Трем "оружейным баронам" дали по 12 лет тюрьмы

Среда, 20 октября 2021, 10:55
Трем оружейным баронам дали по 12 лет тюрьмы
Фото СБУ

Трех организаторов нелегальной торговли оружием приговорили к 12 годам заключения.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "К 12 годам заключения приговорены трое организаторов транснациональной преступной группировки. Злоумышленники занимались нелегальным сбытом в Украине огнестрельного оружия иностранного производства. Приговор суда вступил в законную силу".

Детали: Организаторов преступной группировки задержали в ходе спецоперации в Ужгороде в мае 2017 года.

СБУ установила, что они тайно переправили в Украину с одной из европейских стран оружие и наркотические вещества. Покупателей такого товара искали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Во время обысков у них изъяли 4 пистолета-пулемета Scorpion, 5 боевых пистолетов с глушителями, 600 патронов различного калибра, почти полкилограмма кокаина, метамфетамина и других запрещенных веществ. 

 
Фото СБУ

Суд признал задержанных виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, приобретение или сбыт наркотиков), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Украинская правда
Темы: СБУсудоружие
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