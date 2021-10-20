Таліби, які захопили владу в Афганістані, прибули до Москви на зустріч із Лавровим

В Росії проходить зустріч міністра закордонних справ Сергія Лаврова з делегацією забороненого в РФ руху "Талібан" перед початком засідання щодо Афганістану в московському форматі.

Джерело: ТАСС, трансляція засідання на YouTube-каналі РБК, МЗС РФ

Деталі: Зустріч проходить в "Президент-готелі".

Делегацію талібів очолює другий заступник глави тимчасового афганського уряду Абдул Салам Ханафі. У неї також входить кілька міністрів, в тому числі глава МЗС Амір Хан Моттакі.

Повідомляється, що таліби пройшли в будівлю "Президент-готелю" без коментарів для преси.

За словами посла РФ в Кабулі Дмитра Жирнова, питання визнання уряду руху "Талібан" не обговорюватиметься на засіданні з питань Афганістану в московському форматі.

Він також додав, що "Талібан" не звертався до Росії по військову допомогу.

За даними МЗС РФ, під час третього засідання Московського формату консультацій щодо Афганістану планують обговорити перспективи розвитку військово-політичної обстановки в Афганістані та формування інклюзивного уряду.

Також піднімуть питання консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо запобігання гуманітарній кризі в цій країні. За підсумками засідання планується прийняття спільної заяви.