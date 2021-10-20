Талибы, захватившие власть в Афганистане, прибыли в Москву на встречу с Лавровым

В России проходит встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с делегацией запрещенного в РФ движения "Талибан" перед началом заседания по Афганистану в московском формате.

Источник: ТАСС, трансляция заседания на YouTube-канале РБК, МИД РФ

Детали: Встреча проходит в "Президент-отеле".

Делегацию талибов возглавляет второй заместитель главы временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи. В нее также входит несколько министров, в том числе глава МИД Амир Хан Моттаки.



Сообщается, что талибы прошли в здание "Президент-отеля" без комментариев для прессы.

По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, вопрос признания правительства движения "Талибан" не будет обсуждаться на заседании по Афганистану в московском формате.

Он также добавил, что "Талибан" не обращался к России за военной помощью.

По данным МИД РФ, во время третьего заседание Московского формата консультаций по Афганистану планируют обсудить перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства.

Также затронут вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления.