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Талибы, захватившие власть в Афганистане, прибыли в Москву на встречу с Лавровым

Среда, 20 октября 2021, 12:11
Талибы, захватившие власть в Афганистане, прибыли в Москву на встречу с Лавровым
И.о. главы министерства иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки. Фото РБК

В России проходит встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с делегацией запрещенного в РФ движения "Талибан" перед началом заседания по Афганистану в московском формате.

Источник: ТАСС, трансляция заседания на YouTube-канале РБК, МИД РФ

Детали: Встреча проходит в "Президент-отеле".

Делегацию талибов возглавляет второй заместитель главы временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи. В нее также входит несколько министров, в том числе глава МИД Амир Хан Моттаки.

Сообщается, что талибы прошли в здание "Президент-отеля" без комментариев для прессы.

По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, вопрос признания правительства движения "Талибан" не будет обсуждаться на заседании по Афганистану в московском формате.

Он также добавил, что "Талибан" не обращался к России за военной помощью.

По данным МИД РФ, во время третьего заседание Московского формата консультаций по Афганистану планируют обсудить перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства.

Также затронут вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления.

Украинская правда

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Темы: РосcияАфганистанТалибан
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