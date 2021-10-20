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Кулеба: заява Лаврова про нормандську зустріч – це плювок в обличчя Франції та Німеччини

Середа, 20 жовтня 2021, 12:25
Кулеба: заява Лаврова про нормандську зустріч – це плювок в обличчя Франції та Німеччини
ФОТО З FACEBOOK КУЛЕБИ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає образою Німеччини і Франції слова російського міністра Сергія Лаврова щодо неможливості проведення зустрічі в нормандському форматі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу в Києві.

"Вчора мій російський візаві Сергій Лавров вчергове відзначився та назвав ініціативи України з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, цитую, "потоком свідомості". Я нагадаю, що Владімір Путін в останній розмові з президентом Франції і канцлеркою Німеччини пообіцяв їм зустріч міністрів Нормандського формату", - сказав Кулеба.

Міністр заявив, що готовий до зустрічі, так само як колеги з Німеччини та Франції. "А Сергій Лавров показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання із своєю власною речницею у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова - це плювок в обличчя Франції та Німеччини", - додав Кулеба.

Він нагадав, що лідери країн чітко домовилися, що має відбутися міністерська зустріч, яка підготує грунт для саміту.

"Водночас, ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленостями лідерів держав Нормандського формату. Я закликаю свого російського колегу погодитися на проведення зустрічі міністрів у нормандському форматі і сісти за стіл переговорів", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Лавров заявив, що для відновлення контактів "нормандської четвірки" Росія спершу хоче виконання попередніх рішень "Нормандського формату".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроЛавровнормандський форматФранціяНімеччина
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