Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает оскорблением Германии и Франции слова российского министра Сергея Лаврова относительно невозможности проведения встречи в нормандском формате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга в Киеве.

"Вчера мой российский визави Сергей Лавров в очередной раз отличился и назвал инициативы Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, цитирую, "потоком сознания . Я напомню, что Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата", - сказал Кулеба.

Министр заявил, что готов к встрече, так же как коллеги из Германии и Франции. "А Сергей Лавров показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным пресс-секретарем в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова - это плевок в лицо Франции и Германии", - добавил Кулеба.

Он напомнил, что лидеры стран четко договорились, что должна пройти министерская встреча, которая подготовит почву для саммита.

"Вместе с тем, мы до сих пор не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств Нормандского формата. Я призываю своего российского коллегу согласиться на проведение встречи министров в нормандском формате и сесть за стол переговоров", - сказал Кулеба.

Напомним, Лавров заявил, что для восстановления контактов "нормандской четверки" Россия сначала хочет выполнения предыдущих решений "Нормандского формата".