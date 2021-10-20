РНБО розробила глосарій, як правильно називати агресію РФ, окупацію та бойовиків

Апарат РНБО України розробив глосарій, який рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим, міста Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Джерело: пресцентр Ради національної безпеки та оборони

Дослівно: "З метою деструктивного інформаційного впливу, маніпуляцій суспільною думкою російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, терміни та словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на Сході України, спробу анексії Криму, просувати російські пропагандистські стратегії.

Для протидії російським агресивним зовнішньополітичним інформаційним стратегіям Апаратом РНБО України у співпраці з Національною академією наук України із залученням профільних органів державної влади розроблено "Глосарій назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей".

Деталі: У переліку термінів ти висловів подано фейкові варіанти та їхні правильні відповідники (для деяких запропоновано 2 варіанти).

Так наприклад, уточнюється, що правильно говорити і писати "в" Україні, а не "на", наголошується, що Революція Гідності чи Євромайдан, це аж ніяк не "державний заколот". Уточнюється, що правильно казати не "анексія Криму", а "тимчасова окупація" українського півострова або "спроба анексії" Росією цієї території.

Є також термінологія, пов’язана з пропагандою та політикою історичної пам’яті та термінологія щодо іноземних країн (Білорусь а не Білорусія, держави Балтії а не Прибалтика і т.д. )

Глосарій рекомендовано для використання органами державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами України, засобами масової інформації, організаціями громадського сектору.

З повним переліком термінів можна ознайомитися за посиланням.