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СНБО разработал глоссарий, как правильно называть агрессию РФ, оккупацию и боевиков

Среда, 20 октября 2021, 12:46
СНБО разработал глоссарий, как правильно называть агрессию РФ, оккупацию и боевиков
Фото – kmfoundation.org

Аппарат СНБО Украины разработал глоссарий, который рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: пресс-центр Совета национальной безопасности и обороны

Дословно: "С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии.

Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям Аппаратом СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработан "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Детали: В перечне терминов и высказываний поданы фейковые варианты и их правильные соответствия (для некоторых предложено 2 варианта).

Так, например, уточняется, что правильно говорить и писать "в" Украине, а не "на", отмечается, что Революция Достоинства или Евромайдан, это отнюдь не "государственный переворот". Уточняется, что правильно говорить не "аннексия Крыма", а "временная оккупация" украинского полуострова или "попытка аннексии" Россией этой территории.

 

Есть также терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти и терминология по зарубежным странам (Беларусь, а не Белоруссия, страны Балтии, а не Прибалтика и т.д.).

Глоссарий рекомендуется для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора.

С полным перечнем терминов можно ознакомиться по ссылке.

Украинская правда

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Темы: СНБО
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